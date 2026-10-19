Обновлено 20.10 в 00:00. Владимир Зеленский заявлял, что США сократили поставки ракет для Patriot до 12 единиц в месяц, что, по его словам, значительно меньше объёмов, которые Украина получала при администрации Джо Байдена.
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