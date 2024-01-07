Звездный диетолог рассказала, как быстро прийти в форму после новогодних застолий

После новогодних праздников многие начинают винить себя в наборе лишних килограммов. Звездный диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, как прийти в форму после обильных застолий и почему голодание не принесет желаемых результатов.
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