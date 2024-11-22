Чтобы с мигрантским бардаком покончить, начинать надо с тех, кто в погонах

Владимир Елкин

Начинать надо с колокольцевых! "Рыба гниет с головы"! Он ранее прекрасно справлялся с московскими проблемами, но вся Россия для него - непосильная ноша! Нужен жесткий министр типа Берии, тогда бы и денежное довольствие у МВД подняли бы, и укомплектовали бы российскими гражданами, и навели должный порядок со среднеазиатами!