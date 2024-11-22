Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Чтобы с мигрантским бардаком покончить, начинать надо с тех, кто в погонах

Чтобы с мигрантским бардаком покончить, начинать надо с тех, кто в погонах

Депутаты Госдумы подготовили для правительства РФ комплекс мер в миграционной сфере. Проект постановления № 771653−8 с многочисленными предложениями размещен на официальном правовом портале парламента.

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Комментарии
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Alexander Kozlov
Милицию переименовали в полицию - галочку поставили. Провели чистку рядов - остались коррупционеры, честных выжили Каждая модернизация делает только хуже.
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13 час.
Владимир Елкин
Начинать надо с колокольцевых! &quot;Рыба гниет с головы&quot;! Он ранее прекрасно справлялся с московскими проблемами, но вся Россия для него - непосильная ноша! Нужен жесткий министр типа Берии, тогда бы и денежное довольствие у МВД подняли бы, и укомплектовали бы российскими гражданами, и навели должный порядок со среднеазиатами!
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13 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
🥲🥲🥲
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12 час.

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