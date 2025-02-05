Полицейские задержали в Ханты-Мансийске наркосбытчика из иностранного государства

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ХМАО – Югре по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств задержан 26-летний гражданин иностранного государства.
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