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Закон, порядок, государство

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Полицейские задержали в Ханты-Мансийске наркосбытчика из иностранного государства

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ХМАО – Югре по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств задержан 26-летний гражданин иностранного государства.

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