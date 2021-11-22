Владелец «Панатинаикоса» Яннакопулос заплатит 140 тысяч евро штрафа за критику Евролиги

Евролига наложила дисциплинарное взыскание на владельца греческого «Панатинаикоса» и бывшего президента клуба Димитриса Яннакопулоса.

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