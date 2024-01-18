Врачи пересадили печень подростку, впавшему в кому после лечения от туберкулеза

Врачи пересадили печень 15-летнему подростку из Березовского. У парня случайно обнаружили туберкулез – Сава Шабуров должен был отправиться в загородный лагерь, но во время прохождения медицинской диспансеризации вскрылось опасное заболевание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии