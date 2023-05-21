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Бананы признают социально значимым продуктом в России

Бананы признают социально значимым продуктом в России

Бананы могут стать социально значимым продуктом для россиян. Такую меру поручено рассмотреть Минэкономразвития по итогам совещания правительственной комиссии по экономическому развитию под председательством главы ведомства Максима Решетникова.

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