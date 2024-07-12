Ozon начнет продавать самолеты

Компания Ozon начнет продавать российские легкомоторные самолеты через свой маркетплейс. По информации издания "Коммерсантъ", на площадке будут доступны самолеты СП-30 Первого ОКБ (Таганрог) стоимостью от 9,7 миллиона рублей, а также двухместный самолет-амфибия Borey (Borey Aircraft, Самара) за 15 миллионов рублей.