Экс-жена Аршавина готовится к новой операции на лице — нужен трансплантат

Врач рассказал, как поможет Алисе. Алиса Аршавина СоцсетиБывшая жена Андрея Аршавина скоро снова окажется на операционном столе — это уже тринадцатая попытка восстановить ее нос за последние два с половиной года.
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