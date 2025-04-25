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Экс-жена Аршавина готовится к новой операции на лице — нужен трансплантат

Экс-жена Аршавина готовится к новой операции на лице — нужен трансплантат

Врач рассказал, как поможет Алисе. Алиса Аршавина СоцсетиБывшая жена Андрея Аршавина скоро снова окажется на операционном столе — это уже тринадцатая попытка восстановить ее нос за последние два с половиной года.

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