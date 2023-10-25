Global Look Press/Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency Российские военные на краснолиманском направлении подавили более 30 артиллерийских расчетов ВСУ, уничтожили пять бронемашин и более 125 украинских солдат.
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