Дәүләт Думасында пенсияләрне түләү графигы үзгәрү турында сөйләделәр

Россиялеләргә пенсияләрнең барлык төрләрен түләү графигы май бәйрәмнәре сәбәпле үзгәрәчәк. Бу хакта «РИА Новости»га Дәүләт Думасының Социаль сәясәт комитеты әгъзасы Екатерина Стенякина («Бердәм Россия») хәбәр итте.
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