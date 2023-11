Новый герой в Overwatch 2, первый аддон для Diablo IV; обзоры сингла CoD: MW3, 3 новых DLC для WoW…На BlizzCon 2023 представили нового персонажа в Overwatch 2 и подробности режима Clash, DLC для Diablo IV — Vessel of Hatred, а также сразу 3 дополнения для World of Warcraft; одиночную кампанию Call of Duty: Modern Warfare III (2023) назвали одной из худших за всю историю франшизы; «Смута» обзавелась свежим трейлером и списком системных требований; в Fortnite стартовал читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.