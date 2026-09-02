Соединенные Штаты Америки: Дороги вокруг Башен Лоринг (15 E Grant Street) в Лоринг-парке, Миннеаполис, Миннесота, были закрыты во второй половине дня, а местные предприятия заблокированы после того, как в жилом комплексе вооруженный человек застрелил шесть человек, включая двух полицейских.