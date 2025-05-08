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Царьград

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"Трезво оценила ситуацию": врач-геронтолог высказался об уходе Аллегровой со сцены

"Трезво оценила ситуацию": врач-геронтолог высказался об уходе Аллегровой со сцены

По словам эксперта, многие артисты воспринимают сцену, как наркотик, и продолжают выступать даже в ущерб имиджу.

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