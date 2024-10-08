Мигранты массово бегут из России из-за ужесточения законодательства

Без Гражданской войны ( как ни прискорбно) дело не сдвинется... А это - структурная переработка всего устройства страны...

Татьянка Яцук

У нас их напротив ещё больше стало... думала-холода наступят- они отвалят в свою СА- но нет- всё прутся.....