Главы стран СНГ поднимут вопрос о правах своих граждан в РФ на саммите Содружества. Иностранные граждане стран ближнего зарубежья массово покидают РФ.
Мигранты массово бегут из России из-за ужесточения законодательства
Комментарии
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Evgenija Palette
Без Гражданской войны ( как ни прискорбно) дело не сдвинется... А это - структурная переработка всего устройства страны...
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2 час.
Татьянка Яцук
У нас их напротив ещё больше стало... думала-холода наступят- они отвалят в свою СА- но нет- всё прутся.....
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2 час.
виктор матвеев
Путин уже собрал всю кишлачную хиву (СНГ), думаю оправдыватться будет.
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1 час.
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