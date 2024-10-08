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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Betahon
    В отличие от России у Батьки остался КГБ, в который он собрал после развала СССР хорошую команду оперативников со все...Три зелёных свист...
  • виктор матвеев
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  • Татьянка Яцук
    У нас их напротив ещё больше стало... думала-холода наступят- они отвалят в свою СА- но нет- всё прутся.....Мигранты массово ...

Мигранты массово бегут из России из-за ужесточения законодательства

Мигранты массово бегут из России из-за ужесточения законодательства

Главы стран СНГ поднимут вопрос о правах своих граждан в РФ на саммите Содружества.  Иностранные граждане стран ближнего зарубежья массово покидают РФ.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Без Гражданской войны ( как ни прискорбно) дело не сдвинется... А это - структурная переработка всего устройства страны...
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2 час.
Татьянка Яцук
У нас их напротив ещё больше стало... думала-холода наступят- они отвалят в свою СА- но нет- всё прутся.....
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2 час.
виктор матвеев
Путин уже собрал всю кишлачную хиву (СНГ), думаю оправдыватться будет.
Ответить
1 час.

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