«Черепашка, которую вынули из панциря»: печальный Киркоров напугал публику своим видом

Исполнитель сильно изменился за последние пару месяцев. Филипп Киркоров. legion-media.comНакануне Филипп Киркоров побывал на 10-й церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория» на московской Live Арене, где был назван певцом года за песню «Черная пантера» и получил статуэтку.