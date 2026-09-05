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Кузнецов назвал перелет причиной поражения «Сибири» от «Ак Барса»

Кузнецов назвал перелет причиной поражения «Сибири» от «Ак Барса»

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение своей команды в матче с «Ак Барсом». Встреча завершилась со счетом 3:4 в пользу казанского клуба по буллитам.

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