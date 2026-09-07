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SUSANIN

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Выставка новых ремесленных изделий из природных материалов откроется в Ижевске

Выставка новых ремесленных изделий из природных материалов откроется в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Национальном центре ремёсел Удмуртии откроется выставка «Мастерская» (0+). Как сообщает учреждение культуры, в новой экспозиции представят работы мастеров Национального центра ремёсел по художественной обработке природных материалов во всём многообразии.

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