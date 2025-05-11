Черников о предсказании Сафонова о победе «ПСЖ» в ЛЧ и «Краснодара» в РПЛ: «Дай бог, чтобы так и было»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, предположившего, что чемпионство «Краснодара» и победа парижан в Лиге чемпионов случатся в один год.