Черников о предсказании Сафонова о победе «ПСЖ» в ЛЧ и «Краснодара» в РПЛ: «Дай бог, чтобы так и было»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, предположившего, что чемпионство «Краснодара» и победа парижан в Лиге чемпионов случатся в один год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)