Спровадили на борозду. Байден затеял реформу Верховного суда

Президент Джо Байден выступает на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне© AP Photo / Jacquelyn Martin Михаил Шейнкман Можно ли это признать той самой попыткой хлопнуть напоследок дверью – вопрос, поскольку до января он еще успеет начудить и похлеще.
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