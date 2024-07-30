Спровадили на борозду. Байден затеял реформу Верховного суда

Президент Джо Байден выступает на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне© AP Photo / Jacquelyn Martin Михаил Шейнкман Можно ли это признать той самой попыткой хлопнуть напоследок дверью – вопрос, поскольку до января он еще успеет начудить и похлеще.