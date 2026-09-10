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Следователи назвали основную версию утреннего пожара, уничтожившего крышу школы в Тюмени

Следователи назвали основную версию утреннего пожара, уничтожившего крышу школы в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 10 сентября, ФедералПресс. Одной из возможных причин пожара в школе № 65 на улице Широтной следователи рассматривают короткое замыкание электропроводки.

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