Хачанов в полуфинале US Open, РПЛ, Примера и «Ак Барс» — «Металлург»

Лучший спорт 11 сентября: «Крылья Советов» — «Родина», матчи Соболенко и Рыбакиной, ЦСКА — «Адмирал» и дерби Бенилюкса на ЧЕ по волейболу! ✅ 🎾 2:15: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Джессика Пегула (США, 3), US Open, 1/2 финала — 7:5, 6:2 US Open (ж).
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