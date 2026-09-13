Что известно о катастрофе самолета Cessna в Татарстане? Задел телевышку и упал в огород

Страна и люди

Росавиация классифицировала падение Cessna-172 в Татарстане как катастрофу Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России также возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.