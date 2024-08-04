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Убийства офицеров и «дьявольские игры»: новости СВО на вечер 3 августа

Убийства офицеров и «дьявольские игры»: новости СВО на вечер 3 августа

Танк Т-80 группировки «Центр» на Авдеевском направлении СВО Вчера 12K прочитали В Министерстве обороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» за минувшие сутки ликвидировали до 400 военнослужащих ВСУ.

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