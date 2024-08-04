Танк Т-80 группировки «Центр» на Авдеевском направлении СВО Вчера 12K прочитали В Министерстве обороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» за минувшие сутки ликвидировали до 400 военнослужащих ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии