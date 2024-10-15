Налоговые органы заблокировали счета компании "Форум" из-за больших убытков и отсутствия отчетности

Компания "Форум", принадлежащая Алексею Говорунову, сыну бывшего вице-губернатора Северной столицы, столкнулась с трудностями после решения Федеральной налоговой службы (ФНС) заблокировать ее банковские счета.
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