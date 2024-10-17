Названы самые частые ошибки механиков при сезонном шиномонтаже

При сезонной «переобувке» в небольших шинных мастерских необходимо контролировать весь процесс, рекомендует начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» (холдинг «Кордиант») Алексей Стасюк.
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