Названы регионы, где жители имеют больше свободного времени

18% россиян рассказали, что у них остается 1-2 часа на личные дела после работы и сна. 39% респондентов остановились на 3-4 часах, еще 9% респондентов поделились, что у них обычно на жизнь вне работы остается 7-10 часов.
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