Картина дня. Финансы

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В парламенте Японии обвинили Зеленского в разжигании украинского кризиса

В парламенте Японии обвинили Зеленского в разжигании украинского кризиса

Президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за эскалацию кризиса в стране — если бы он не провоцировал Россию, ей не пришлось бы проводить спецоперацию, заявил в интервью изданию Shukan Gendai депутат парламента Японии Мунэо Судзуки.

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