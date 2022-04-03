В парламенте Японии обвинили Зеленского в разжигании украинского кризиса

Президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за эскалацию кризиса в стране — если бы он не провоцировал Россию, ей не пришлось бы проводить спецоперацию, заявил в интервью изданию Shukan Gendai депутат парламента Японии Мунэо Судзуки.