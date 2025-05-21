Global Look Press/Bulkin Sergey/news.ru Украинский конфликт должен стать уроком для Молдавии и продемонстрировать ошибочность действий президента республики Майи Санду, которая повторяет действия киевского режима в противостоянии Москве.
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