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Додон назвал конфликт на Украине уроком для Молдавии

Додон назвал конфликт на Украине уроком для Молдавии

Global Look Press/Bulkin Sergey/news.ru Украинский конфликт должен стать уроком для Молдавии и продемонстрировать ошибочность действий президента республики Майи Санду, которая повторяет действия киевского режима в противостоянии Москве.

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