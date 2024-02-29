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В Cети появилось фото угощений из Гостиного Двора, где сегодня выступит Путин

В Cети появилось фото угощений из Гостиного Двора, где сегодня выступит Путин

В Сети опубликовались фотографии угощений для гостей, которые будут присутствовать в Гостином дворе. Напомним, именно там пройдет вступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию.

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