Дни приема семей мобилизованных граждан пройдут во Всеволожском районе

Местные жители смогут уточнить детали насчет прохождения военной службы их родными. Прием родственников и членов семей граждан, служащих по контракту и призванных в рамках частичной мобилизации, проведут во Всеволожском районе.
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