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Царьград

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Тревожное пророчество для России: "Раздутая" русская военная машина скоро схлопнется?

Тревожное пророчество для России: "Раздутая" русская военная машина скоро схлопнется?

Прозвучало тревожное пророчество для России. Утверждается, что "раздутая" русская военная машина скоро схлопнется.

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