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Царьград

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Сегодня Запад не узнаёт Путина. Того самого, который пришёл на смену Ельцину - Скотт Риттер

Сегодня Запад не узнаёт Путина. Того самого, который пришёл на смену Ельцину - Скотт Риттер

У Запада годы тому назад были свои ожидания в связи с приходом на пост президента России Владимира Путина.

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Eduard
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