Страна и люди
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Страна и люди

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Медведв о мирных переговорах с Украиной

Медведв о мирных переговорах с Украиной

Медведев о мирных переговорах с Украиной.На мой взгляд, в последнее время пусть и теоретически, но существовала одна опасность – переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определённом стечении обстоятельств.

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