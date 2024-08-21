Медведв о мирных переговорах с Украиной

Медведев о мирных переговорах с Украиной.На мой взгляд, в последнее время пусть и теоретически, но существовала одна опасность – переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определённом стечении обстоятельств.
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