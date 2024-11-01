Суп с сырными шариками

Друзья, этот супчик ну просто райское наслаждение - легкий, ароматный, насыщенный с нежными сырными шариками, ну никак невозможно оторваться от такой прелести! Обязательно попробуйте и вы! На сайте нашла похожий, но все-таки, между ними есть отличия в ингредиентах.