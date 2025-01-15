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Продавать или оставлять: что делать с машиной в 2025 году

Замена автомобиля с пробегом на другую машину – новую или подержанную – в 2025 году уже не выглядит простой и целесообразной схемой, заявил «Российской газете» технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

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