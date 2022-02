Информация разведки США о якобы возможной эскалации между Россией и Украиной выдумана ради продвижения собственных интересов американской стороной, заявил известный в Штатах политолог Дэвид Хендриксон в своей статье для National Interest под названием «Почему Вашингтон сошел с ума из-за Украины» (Why Washington Has Lost Its Mind Over Ukraine) Автор полагает, что «страх перед войной» позволит противникам газопровода «Северный поток — 2» преуспеть в их кампании.