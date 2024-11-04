Власти Молдавии лишили права голоса десятки тысячи граждан — политолог

Десятки тысяч граждан Молдавии незаконно были лишены права выбирать президента страны, заявил молдавский политолог, один из лидеров оппозиционной партии «Гражданский Конгресс» Зураб Тодуа 4 ноября в своем блоге.
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