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ГТРК Татарстан

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Эксперт рассказал, почему Bluetooth лучше выключать после использования

Эксперт рассказал, почему Bluetooth лучше выключать после использования

Неиспользуемые беспроводные интерфейсы на смартфоне лучше отключать после завершения работы. Об этом рассказал председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.

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