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test mazurok

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🎥 В Крыму готовят фильм о святителе Луке к 150-летию со дня его рождения Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон рассказал «Крым 24», что ведётся работа над масштабным проектом, который включает фильм из 8 или 12 серий о жизненном пути святителя Луки.

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