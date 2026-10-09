🎥 В Крыму готовят фильм о святителе Луке к 150-летию со дня его рождения Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон рассказал «Крым 24», что ведётся работа над масштабным проектом, который включает фильм из 8 или 12 серий о жизненном пути святителя Луки.
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