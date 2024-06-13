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Закон и Порядок

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Эпоха хакеров: безопасности становится всё меньше

Эпоха хакеров: безопасности становится всё меньше

Корпорация Эппл отказалась платить Касперскому за найденные уязвимости (ссылка).«Лаборатория Касперского» нашла дыры в айфонах, которые позволяли хакерам получить удалённый контроль над устройствами, а потом шпионить за их владельцами — читать почту и сообщения, прослушивать телефонные звонки, записывать пароли.

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