Эпоха хакеров: безопасности становится всё меньше

Корпорация Эппл отказалась платить Касперскому за найденные уязвимости (ссылка).«Лаборатория Касперского» нашла дыры в айфонах, которые позволяли хакерам получить удалённый контроль над устройствами, а потом шпионить за их владельцами — читать почту и сообщения, прослушивать телефонные звонки, записывать пароли.