Горуправа сносит гаражи на четырех улицах Калуги

Городская управа Калуги опубликовала список адресов, по которым гаражи и сараи будут снесены. В связи с распоряжением заместителя городского головы начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги от 18 октября 2022 года собственников нестационарных объектов обязали до 10 ноября своими силами демонтировать строения и привести территорию в порядок.