Формирование образовательного пространства между Россией и Беларусью

Александр Макеев

А ещё Володину надо бы предложить провести реформу письменности в России и Белоруссии! Осуществить переход с архаичного, не унифицированного алфавита кириллица на интуитивно понятный унифицированный алфавит симметрица, которым однозначно отображать в письме истинную последовательность звуков речи, произносимых в устной речи! Как говорим, так и записываем, как записано, так и озвучиваем. Для этого пересмотреть государственные стандарты устной формы русского и белорусского языков так, чтобы при всех склонениях слов не менялось содержание звуков речи в корневых основах слов. Слог под ударением (более длительно звучащем, акцентированном) и без ударения не изменял гласные звуки речи. А звонкие согласные в конце слов не обращались в глухие согласные. И честно записывать истинное звучание палатализованных взрывных согласных глухого "ЦЬ" и его звонкой пары "(ДзЬ)", которые произносим в устной речи, но ложно записываем ТЬ и ДЬ. Либо принять как норму произношение палатализованных глухого ТЬ и звонкого ДЬ взрывных согласных, которые ложно называют иностранным акцентом.