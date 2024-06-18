Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Улена
    он вообще не про вашу "девочку" сказал, а поднял вопрос о безголосых "певицах", поналезавших ото всюду и гребущих ден...Алина Загитова от...
  • Леонид
    Ну вот, чего и требовалось ожидать. На освободившиеся кресла - родственники. Скоро дети друзей пойдут.Президент Российс...
  • Наталья
    Их не обучать нужно, а высылать на родину. Папаша остается работать но 90-180 дней, а мамаша с детьми депортируется и...Уполномоченный по...

Формирование образовательного пространства между Россией и Беларусью

Формирование образовательного пространства между Россией и Беларусью

На заседании парламента обсуждались меры по укреплению сотрудничества между странами Союзного государства в сфере образования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Макеев
А ещё Володину надо бы предложить провести реформу письменности в России и Белоруссии!  Осуществить переход с архаичного, не унифицированного алфавита кириллица на интуитивно понятный унифицированный алфавит симметрица, которым однозначно отображать в письме истинную последовательность звуков речи, произносимых в устной речи! Как говорим, так и записываем, как записано, так и озвучиваем.  Для этого пересмотреть государственные стандарты устной формы русского и белорусского языков так, чтобы при всех склонениях слов не менялось содержание звуков речи в корневых основах слов.  Слог под ударением (более длительно звучащем, акцентированном) и без ударения не изменял гласные звуки речи.  А звонкие согласные в конце слов не обращались в глухие согласные.  И честно записывать истинное звучание палатализованных взрывных согласных глухого &quot;ЦЬ&quot; и его звонкой пары &quot;(ДзЬ)&quot;, которые произносим в устной речи, но ложно записываем ТЬ и ДЬ. Либо принять как норму произношение палатализованных глухого ТЬ и звонкого ДЬ взрывных согласных, которые ложно называют иностранным акцентом.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх