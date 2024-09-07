РИА «Новости»: 50 наемников ВСУ уничтожили ударом «Искандера» в Константиновке

Российские военные нанесли высокоточный ракетный удар из оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М» по месту дислокации иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины в населенном пункте Константиновка.
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