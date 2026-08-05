В Нижегородской области выделят 10 млн рублей на поддержку «СВОё дело»

10 млн рублей распределят между 10 финалистами проекта «СВОё дело» в Нижегородской области. Средства выделены по инициативе губернатора Глеба Никитина, они будут предоставлены в виде субсидии на компенсацию затрат, связанных с развитием предпринимательской деятельности.
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