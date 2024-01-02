Продолжение NieR Automata становится все более вероятным. Автор объявил о большом сюрпризеИздатель NieR Automata не дает нам забыть о хите с андроидом 2B – недавно состоялась премьера первого сезона анимационной адаптации, а кроссоверы то и дело всплывают в различных проектах (недавно, в частности, в Naraka Bladepoint… источник.
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