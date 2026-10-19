Рейтинг объединил фильмы разных направлений — от зомби-хорроров до историй о сверхъестественном. «Обсессия», 2026 кадр из фильмаКиноканал «Настоящее Страшное Телевидение» составил абсолютный топ хорроров, вышедших за 25 лет.