ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Людмила Феденюк
    Вот и большими буквами опубликуйте фамилии этих чинуш.И пусть возместят эти финансы из своих карманов,чтобы не повадн...А вот это уже сты...
  • Сергей Рубцов
    Твари продажные!!!! Желаю всем этим так называемым спортсменам и их покровителям последних и унизительных мест в заче...А вот это уже сты...
  • Аудрюс
    Народ начинает забывать этих, "поуехавших"! Но найдется, блогер, который напишет... Может они там "сбрасываются" на п...Глуп и горделив, ...

А вы думали, в сказку попали? Дошла очередь и до имущества

А вы думали, в сказку попали? Дошла очередь и до имущества

Это супруги Невзоровы. ой, они чем-то похожи, вы не находите? Правда дама всегда как с сеновала. Почему-то.

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Комментарии
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Аудрюс
Во! Видать &quot;честно заработанных&quot; в западных банках, у этой четы, гораздо больше, чем материальных соедств оставленных на территории бывшей Родины! Да и оплата за поливание России дерьмом тоже видать не малая...
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19 час.
Лариса Галахова
Виталий, ге все сразу. Но поверьте и других достанут. Казне деньги сейчас ой как нужны!
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16 час.
ninikooo Митусова
Эту гниль нужно лишить гражданства РФ- которую они так ненавидят и депортировать из страны, меньше вони будет.
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15 час.

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