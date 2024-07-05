Это супруги Невзоровы. ой, они чем-то похожи, вы не находите? Правда дама всегда как с сеновала. Почему-то.
А вы думали, в сказку попали? Дошла очередь и до имущества
Комментарии
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Аудрюс
Во! Видать "честно заработанных" в западных банках, у этой четы, гораздо больше, чем материальных соедств оставленных на территории бывшей Родины! Да и оплата за поливание России дерьмом тоже видать не малая...
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19 час.
Лариса Галахова
Виталий, ге все сразу. Но поверьте и других достанут. Казне деньги сейчас ой как нужны!
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16 час.
ninikooo Митусова
Эту гниль нужно лишить гражданства РФ- которую они так ненавидят и депортировать из страны, меньше вони будет.
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15 час.
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