А вы думали, в сказку попали? Дошла очередь и до имущества

Аудрюс Во! Видать "честно заработанных" в западных банках, у этой четы, гораздо больше, чем материальных соедств оставленных на территории бывшей Родины! Да и оплата за поливание России дерьмом тоже видать не малая...

Лариса Галахова Виталий, ге все сразу. Но поверьте и других достанут. Казне деньги сейчас ой как нужны!