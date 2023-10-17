Диверсанты попытались частично обесточить Уфу

Диверсанты попытались отключить от подачи электроэнергии сразу несколько районов Уфы.По данным Mash, неизвестные проникли на территорию крупной подстанции "Башкирэнерго" и подожгли два шкафа обдува силовых трансформаторов.
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