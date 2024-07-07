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Талидомидовая трагедия, или Как «чудо-таблетки» разрушили тела и судьбы людей

Талидомидовая трагедия, или Как «чудо-таблетки» разрушили тела и судьбы людей

Хоть в наши дни медицинские препараты тщательно тестируются, чтобы выявить побочные эффекты и противопоказания, в СМИ время от времени появляются новости о разных проблемах с, казалось бы, полностью безопасным лекарством.

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